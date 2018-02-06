Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти прибыл в Баку, сообщил во вторник Trend источник в дипломатических кругах.

Отметим, что в настоящее время в Баку также находится сопредседатель ОБСЕ от США Эндрю Шефер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Также ожидается, что сегодня в Баку прибудет сопредседатель Минской группы от России Игорь Попов.

В рамках своего визита Эндрю Шефер встретился с вынужденными переселенцами в поселке Масазыр Абшеронского района, а также принял участие во встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с заместителем помощника по вопросам Европы и Евразии Госдепа США Бриджет Бринк. В свою очередь, Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару провели мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Основные встречи пройдут завтра.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Trend, что в рамках визита будут продолжены интенсивные и конструктивные обсуждения по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Последняя встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) — и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым прошла 18 января в польском городе Кракове.

После визита в Баку сопредседатели отправятся в Ереван.