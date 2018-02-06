На заводе на территории Хатаинского района Баку произошел сильный взрыв.
Как сообщает Report, на место происшествия привлечены пожарные машины и бригады скорой помощи.
Как заявили в Хатаинской противопожарной части Службы противопожарной охраны МЧС, взрыв произошел на заводе радиоустановок.
В настоящий момент на территории наблюдается густой дым.
Жители поселка Ази Асланова рассказали Sputnik Азербайджан, что примерно в 19:15 небо осветила яркая вспышка, затем раздался громкий грохот.
Как сообщили в правоохранительных органах, взорвался жилой дом на улице Джаваншира, номер 85, неподалеку от мегамаркета Bravo, Нейрохирургической клиники и автозаправочной станции «Лукойл».
В настоящее время закрыта дорога в данном направлении, на место происшествия привлечено большое количество автомобилей противопожарной службы, скорой помощи и патруля.
Очевидцы утверждают, что взрыв был такой силы, что разметал все предметы в квартирах трехэтажного дома, расположенного вблизи от места происшествия.
По сообщению АПА, пожар уже локализован. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.