В Товузском районе автомобиль насмерть сбил малолетнего ребенка.

Как сообщает Report, ДТП произошло в селе Ашагы Эйюблу.

По факту ведется расследование.

Позже стала известна личность пешехода, сбитого в Товузском районе грузовиком.

Это — житель села Ашагы Эйюблу Эльвин Эльнур оглу Аскеров 2011 г.р.

Играя на улице, он внезапно выбежал на дорогу, где был сбит автомобилем «КамАЗ» с государственным регистрационным номером 20 DN 993. Совершивший ДТП водитель, житель села Ашагы Эйюблу Ибрагим Назим оглу Аббасов 1993 г.р. задержан сотрудниками полиции.