Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

На встрече также присутствовал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер.

Бриджит Бринк заявила, что была принята президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и отметила о проведении на встрече полезных обсуждений.

Отметив важность усиления политического диалога по стратегическому партнерству между двумя странами, гостья сказала, что США придают особое значение отношениям с Азербайджаном и заявила о важности еще большего развития двустороннего сотрудничества.

Министр Э.Мамедъяров также отметил о заинтересованности Азербайджана в еще большем развитии отношений с США. Касаясь проводимых в нашей стране основательных экономических реформ, Э.Мамедъяров подчеркнул важность повышения совместных усилий для развития экономических связей и более активного участия американских компаний в ненефтяном секторе Азербайджана.

Проинформировав о переговорах на пути мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность активизации со стороны США совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилий по справедливому урегулированию конфликта на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

В ходе разговора стороны также обсудили реализуемые по инициативе нашей страны важные энергетические и транспортные проекты, в особенности железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс и Южный газовый коридор.

Здесь также коснулись других представляющих взаимный интерес вопросов.