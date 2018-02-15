Во время недавнего телешоу, которое вел Пирс Морган, Наоми Кэмпбелл удивила своим признанием: она утверждает, что всегда была очень застенчива и всю жизнь боролась с этой мешавшей ей в ее карьере чертой характера. Об этом сообщает издание 7Дней.

Мало того, оказалось, что 47-летняя Наоми, которая до сих пор может дать фору более молодым коллегам, недовольна своей фигурой! «Я всегда стеснялась моего тела, особенно когда только начинала карьеру. Когда я только приехала в Нью-Йорк, и мне доводилось нарядиться во что-нибудь обтягивающее, я обязательно заворачивалась сверху в длинный кардиган, чтобы спрятать мою «пятую точку», которая мне решительно не нравилась…» — поделилась Кэмпбелл. Наоми утверждает, что ей всегда так непросто давалась съемка в рекламе нижнего белья. По той же самой причине, она не позволяет себе сниматься обнаженной — как это любят другие знаменитости, например, Эмили Ратажковски или Ким Кардашьян. «Я их не осуждаю, им это нравится и они могут себе такое позволить — в отличие от меня…» — заявила Наоми.

Между тем, те недостатки, которые Кэмпбелл видит в своей фигуре, скорее всего, не заметны никому, кроме нее самой. И уж тем более, они совершенно не мешают ей привлекать внимание представителей сильного пола. Ведь Кэмпбелл известна чередой своих романов со знаменитостями первой величины, среди которых были Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Майк Тайсон, Альбер, ставший впоследствии князем Монако, Флавио Бриаторе, Владислав Доронин… Прошлым летом она встречалась с египетским миллиардером Луисом Камиллери, а в начале этого года переключилась на 35-летнего репера Джозефа Джуниора Аденуга, выступающего под псевдонимом Scepta.