6-го февраля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией Министерства Обороны Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщает сайт МО АР.

Поприветствовав гостей, Министр обороны довел до их внимания поручения Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева о расширении отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией во всех направлениях, в частности в военной и военно-технической сферах.

Напомнив о своих встречах со Служителем Двух Святынь, Королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, министром обороны Мухаммадом бин Салманом в ходе визита в Саудовскую Аравию, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важную роль дружеских отношений глав государств в расширении связей между нашими странами и отметил, что эти связи успешно развиваются в различных направлениях.

Затронув вопрос безопасности в регионе, Министр обороны выразил благодарность за поддержание Саудовской Аравией позиции Азербайджана в решении нагорно-карабахского конфликта и не установление дипломатических отношений с Арменией.

Поблагодарив за теплый прием и выразив удовлетворенность визитом в нашу страну, руководитель делегации генерал-майор Али бин Ибрагим Февваз передал приветствия руководства Королевства Президенту Азербайджанской Республики господину И.Алиеву и Министру обороны. Гость отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружеским и братским государством, а также придает большое значение военному сотрудничеству между двумя странами.

Генерал-майор Али бин Ибрагим Февваз добавил, что как мусульманская страна, Саудовская Аравия решительно осуждает агрессивную политику Армении и постоянно находится рядом с Азербайджаном в его правом деле.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления связей между армиями двух стран, проведения совместных военных учений, организации визитов, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.