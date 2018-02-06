В Москве в «Экспоцентре» открылась 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – крупнейшая в России и Восточной Европе выставка продуктов. Как пишет издание «Москва-Баку», «Продэкспо» входит в десятку крупнейших продовольственных выставок мира. И действительно – список стран-участниц внушительный – никакие самые непростые дипотношения не помешали представить свою продукцию в России США, Великобритании и ряду других стран Запада. Всего в выставке принимают участие 2300 компаний из 63 стран.

Площадка – не менее внушительная – 100 тыс. кв.м. Сложно не запутаться в бесконечности лабиринтов.

В этом году генеральным спонсором выставки стал Азербайджан и его национальный бренд Made in Azerbaijan. Азербайджанский стенд – без преувеличения – один из самых великолепных на выставке. Это даже не стенд, а восточный азербайджанский дворец. Два этажа, характерные орнаменты. Мультимедийные экраны знакомят посетителей с красотой природы Азербайджана, самобытностью азербайджанских достопримечательностей, национальными традициями, а также с международными достижениями Республики – перед гостями пробегают кадры «Евровидения-2012», I Европейских игр, Гран-при Азербайджана Формула 1, IV Игр исламской солидарности и т.д.

На отдельных стендах – продукция из разных регионов Азербайджана. Вино Savalan, приготовленное в Габалинском районе Азербайджана по европейским стандартам. Фундук из орехового района Азербайджана – Закаталы. Насыщенный сок граната из Гейчая. Всевозможные национальные коньяки на любой вкус, вина, газировки, соки, компоты, шекинский мед, азербайджанский ажвар – овощная икра из красного перца, маленькие – красные, темно зеленые, желтые помидоры с «живым», ни с чем несравнимым вкусом, знаменитые бакинские гладкие огурцы – все то, что уже оказалось или вскоре появится на прилавках московских магазинов.

По словам вице-президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева, генеральное спонсорство или партнерство на таких крупных выставках, как Продэкспо, делает Азербайджан более узнаваемым во всем мире.

«В 2016 году господин президент Ильхам Гейдарович Алиев подписал указ о продвижении бренда Made in Azerbaijan, который среди прочего, подразумевает организацию мероприятий, направленных на увеличение ненефтяного экспорта Азербайджана, — поясняет вице-президент AZPROMO. – Всего на тот момент существовало 9 механизмов продвижения бренда, в том числе организация национальных стендов на международных выставках.

Недавно, 11 января, господин президент подписал указ о расширении механизмов продвижения бренда Made in Azerbaijan, и к девяти прибавился еще один, а именно, организация так называемых зарубежных покупательских миссий, которые будут приезжать в Азербайджанскую Республику.

В рамках продвижения бренда мы участвуем в международных выставках. Осенью прошлого года мы приняли участие в выставке World food в Москве, на которой выступили в качестве страны-партнера. На каждой выставке мы стараемся не только представлять, продвигать продукцию, но добиваться того, чтобы люди больше узнавали об Азербайджане, увеличить интерес к стране, показать туристический потенциал Азербайджана. И генеральное спонсорство и партнерство на таких крупных выставках дает Азербайджану больше узнаваемости. Люди запоминают логотип бренда Made in Azerbaijan”.

Юсиф Абдуллаев, комментируя то, что стенд Азербайджана – один из самых запоминающихся на выставке, признался: «Мы всегда стараемся выделяться на выставках, быть самыми лучшими. Так на прошлой выставке мы получили премию за лучший стенд, а теперь держим эту планку».

Всего, по словам представителя AZPROMO Азербайджан на Продэкспо-2018 представляют 27 компаний.

«Сегодня мы представляем продукцию, которая, в целом, очень хорошо известна российскому потребителю. Это сушеные фрукты, вино-водочные, кондитерские изделия, чай, минеральная вода, консервация – варенья, компоты, гранатовый, сок. Но есть и продукция, с которой российский потребитель не знаком – это, к примеру, мороженое».

На вопрос, что самое вкусное среди азербайджанской продукции, представленной на выставке, Абдуллаев сказал: «Вкусное — многое. Говорю искренне, как потребитель. Но эксклюзивное сегодня у нас – это полусушеная хурма. Это действительно эксклюзивный азербайджанский товар на сегодняшний день не только для россиян, но для потребителей по всему миру».

Также вице-президент AZPROMO отметил, что, несмотря на то, что выставка только началась, у Азербайджана уже есть предварительные договоренности на заключение эксклюзивного соглашения.

«Мы очень рады, что российский потребитель, и потребители из других стран, проявляют повышенный интерес к нашей продукции. Наши продукты популярны в российских регионах, и это замечательно. И нас радует то, что первый торговый представитель Азербайджана был назначен именно в Россию».

Кстати о хурме, Азербайджан действительно решил предложить российскому и мировому покупателю нечто эксклюзивное – иметь возможность полакомиться хурмой круглый год. Для этого хурму в Азербайджане, собранную в Балакянском районе, немного высушивают и замораживают. Вкус этой хурмы – очень насыщенный, и фрукт приятный и нежно сладкий на вкус. Теперь хурма из Балакянского района Азербайджана (а потому компания и называется Balkhoorma) может оказаться и на вашем столе. И ехать для этого в Азербайджан (хотя и стоило бы) не нужно.

Как рассказал «Москва-Баку» представитель компании, буквально через 15-20 дней азербайджанская хурма появится в основных магазинах России. «Это экологически чистая хурма королек. Мы собираем ее на частных участках жителей, затем фрукты тщательно проверяют наши технологи. Хурма проходит специальную обработку, нарезается чипсами и идет к вам на стол. Хурма — пища богов. В 100 граммах хурмы содержатся два процента протеина. Этот фрукт дает вашей коже эффект омолаживания. В Азербайджане хурма — очень популярный фрукт, ежегодной в Балакянах проводится международный фестиваль хурмы».

Хурма – не единственный чудодейственный азербайджанский фрукт. Вместе с эксклюзивом на азербайджанском стенде представлен и куда более классический в нашем представении об Азербайджане фрукт – гранат. «Наш гранатовый сок производится в Гейчае, — рассказывает девушка, это 250 км от Баку. В сок мы не добавляем ни воды, ни сахара, ни красителей, ни консервантов. Это абсолютно натуральный гранатовый сок, который очень полезен для сердца. Врачи рекомендуют ежедневно пить 250 мл гранатового сока, это восполнит потребность организма в витамине С и железе. Также доказано — если в течение двух недель пить гранатовый сок, то нормализуется уровень гемоглобина в крови».

Проходим дальше – всевозможные вина и коньяки. Спрашиваем, а чем отличается азербайжанский коньяк от всех остальных. А в ответ: «Не знаю, как объяснить. Коньяк сначала надо пробовать, а потом говорить».

А вот и мед. Азербайджанский мед – не такой известный продукт для российского потребителя. Спрашиваем про мед. «Мед у нас не простой. Каждая баночка от чего-то помогает – от простуды, помогает тому, кто хочет похудеть. Наших пчел мы специально вывозим в каштановый лес. Держим несколько месяцев там, а потом перевозим в другой лес. Итог — черный мед с ярко выраженным специфическим вкусом. Ни один любитель меда не устоит. Есть вот мед с лимоном и имбирем, варенье из острого перца, мед с курагой и орехами и в Москве все это появится», — рассказывают нам организаторы.

Азербайджанское мороженое со звучным названием Bakili qiz («Бакинка») в скором времени тоже может появиться в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из гостей выставки пробует хурму – ту самую, эксклюзивную. «Вкусно! Очень! Нежная, сладкая насыщенная. Всем рекомендую!».

В общем, что ни говори – азербайджанское — самое свежее, cамое вкусное, самое экологичное. Рожденное под солнцем.