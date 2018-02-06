Падение американского фондового рынка привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов, следует из индекса Bloomberg Billionaires Index, сообщает РИА Новости.

Накануне основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,6% из-за опасений по поводу роста доходности американских облигаций и возможности дополнительного роста ставки ФРС. Dow Jones за день потерял 1175 пунктов, снизившись на 4,6%, — это рекордное дневное номинальное падение за всю историю индекса, а в процентном отношении — с августа 2011 года. S&P 500 опустился на 4,1%, а Nasdaq — на 3,78%.

Сильнее всего пострадал глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — его состояние за день сократилось на 5,1 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,6 миллиарда, а самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, стал третьим по потерям, недосчитавшись 3,3 миллиарда долларов.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли по 2,3 миллиарда долларов, а основатель компании Microsoft Билл Гейтс — 2,25 миллиарда.

Впрочем, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке остается Безос, чье состояние оценивается в 116 миллиардов долларов, на второй — Гейтс с 91,6 миллиарда, на третьей — Баффет с 85 миллиардами. Затем следует Цукерберг с 74,7 миллиарда, а замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега, у него 74 миллиарда долларов.

По мнению аналитиков, американский фондовый рынок переживает глубокую коррекцию после практически безостановочного роста с 2009 года. Одной из причин падения стали данные о значительном росте зарплат в США, считает глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Однако эксперты уверяют, что речь не идет о новом биржевом пузыре и рынок вот-вот найдет новую базу для роста.

В список Bloomberg сейчас входят 27 человек из России. Двоим из них — Роману Абрамовичу и Петру Авено повезло, их состояние за день увеличилось. Остальные же лишились примерно 2,1 миллиарда долларов.

Больше всего — 203,3 миллиона долларов — потерял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Однако он сохранил первое место среди российских миллиардеров, его состояние оценивается в 20,3 миллиарда долларов.

Вторым по потерям оказался глава «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 175,9 миллиона, третьим — совладелец УГМК и «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов, обедневший за день на 174,1 миллиона. Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг недосчитался 169,8 миллиона долларов.