«В своих выступлениях я всегда говорил, что президентская форма правления создана для того, чтобы считаться с ней. На прошлых выборах я голосовал за Ильхама Алиева, в этот раз я тоже буду голосовать за него».

Об этом в интервью olke.az заявил бывший президент Азербайджана Аяз Муталлибов.

«По-моему, на президентских выборах Ильхаму Алиеву нет альтернативы. Потому что Ильхам Алиев известен в мировом масштабе. Мировое сообщество хорошо с ним знакомо. Президент каждой страны должен быть достоин самого высокого уважения, чтобы проявить себя в мировом сообществе. Уверен, что Ильхам Алиев относится к этому с полной ответственностью, и хорошо знает, какие шаги необходимо предпринять. Поэтому мы всегда должны поддерживать президента Ильхама Алиева. Ильхам Алиев старается оградить Азербайджан он внешних провокаций. Исторически мы были свидетелями, что есть силы, желающие раздробить азербайджанское общество изнутри и снаружи. Президент Ильхам Алиев старается уберечь Азербайджан от раздробления.