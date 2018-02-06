Намиг Расул оглу Зейналов назначен главой исполнительной власти Джалилабадского района.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Намиг Расул оглу Зейналов назначен главой исполнительной власти Джалилабадского района.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2018/02/06 17:10
Раздел: Азербайджан, Важно
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