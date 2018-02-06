Тело погибшего в Сирии летчика Филипова возвращено в РФ, он будет похоронен в Воронеже — Минобороны РФ.
Тело погибшего в Сирии летчика Филипова возвращено в РФ, он будет похоронен в Воронеже — Минобороны РФ.
Дата: 2018/02/06 17:50
Раздел: Бывший СССР
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