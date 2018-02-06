Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление АО «БМ-Банк» (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) о взыскании 316,7 миллиона долларов с ООО «Бизнес-клуб «Тропикано», структуры экс-владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в определении суда.

Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения было заявлено банком. Поскольку истцом заявлены требования по обязательствам, возникшим до принятия судом решения о признании ООО банкротом и об открытии конкурсного производства, данное обязательство не является текущим, и не может быть рассмотрено в рамках данного дела, отметил суд.

Кроме того, столичный арбитраж 28 марта 2017 года по иску БМ-Банка взыскал 331 миллион долларов с ООО «Прага-АСТ» Исмаилова. Иск связан с кредитом, поручителем по которому выступила компания «Прага-АСТ».

Столичный арбитраж 21 сентября 2017 года признал банкротом бизнес-клуб «Тропикано».

Ранее суд отклонил заявления двух кипрских компаний о включении долга перед ними в размере более 59,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО.

Суд отклонил заявление компании «Акила Трэйдинг Лимитед» на сумму 52,8 миллиарда рублей и Apeldon Consultans (Overseas) Limited на 6,5 миллиарда рублей. В определении по первому делу отмечается, что суд признает необоснованными доводы кредитора, поскольку доказательства, представленные им в обоснование своих требований, опровергаются материалами дела, условиями договоров займа и положениями действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Совет директоров Банка Москвы на заседании 17 декабря 2015 года принял решение о приобретении долей в уставном капитале трех компаний Исмаилова — «Бизнес-клубе «Тропикано», «Прага-АСТ» и «Руслайн 2000». Размер долей и цена приобретения не раскрываются.

Уголовные дела семьи бизнесмена

Пресс-служба СК РФ 5 декабря 2017 года сообщила, что сотрудниками главного управления по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении бизнесмена Исмаилова в качестве обвиняемого по делу об убийстве и незаконном обороте оружия.

Следствие считает, что Исмаилов является организатором убийства предпринимателя Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева в 2016 году. В разработке плана бизнесмену помогали его братья Рафик и Вагиф Исмаиловы, исполнителем же преступления был Мехман Керимов. Как сообщалось ранее, тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаружены в мае прошлого года во внедорожнике Toyota Land Cruiser на обочине 30-го километра Новорижского шоссе.

В настоящее время Керимов и Рафик Исмаилов заключены под стражу. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

«Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.