В результате очередных ударов ВВС режима Башара Асада по пригороду Дамаска Восточной Гуте погибли 30 мирных жителей.

Как сообщает агентство «Анадолу», силы режима с утра шестого февраля наносят по Восточной Гуте интенсивные авиаудары. В результате ударов по району Арбин погибли семь, Хареста – один, Дума – три, Мисраба – два, Земелка — четыре, Хамурия — четыре, Кефер Батна — пять, Сакба — три, Медрейе — один, по району Джобар — два человека.

Как сообщают силы гражданской обороны, ВВС Асада продолжают наносить по региону интенсивные удары, в связи с чем число погибших может возрасти.

В результате ударов ВВС режима Асада по Восточной Гуте накануне погибли 30 и ранения получили 170 человек.

Около 400 тысяч сирийцев уже пятый год живут в условиях блокады в пригороде Дамаска. В последние восемь месяцев гуманитарная ситуация в Восточной Гуте резко ухудшилась.

В соответствии с ранее достигнутыми в Астане договоренностями, Восточная Гута была объявлена зоной деэскалации. Но силы режима Асада с апреля прошлого года подвергают регион интенсивным бомбардировкам.