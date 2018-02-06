45-летний вор в законе Надир Салифов после тюрьмы проводит назначения в криминальном мире через социальные сети. Еще во время заключения в колонии в Азербайджане у Гули появились страницы в разных международных и российских соцсетях, которые регулярно пополнялись свежими фотографиями. Оказавшись на свободе, Гули продолжил работать со своими аккаунтами.

«Гули — авторитет и номинант на „воровской трон“ осваивает соцсети. Совсем недавно этот парень „откинулся“, а уже сегодня, отдыхая в Турции (где проживает с семьей), залипает в „Перископчике“. Любитель коронации через „Скайп“ и фоточек в „Инстаграм“. Один из главных номинантов на звание „вор №1“ периодически выходит в прямые эфирчики. Да не просто поболтать с подписотой, но и назначить „смотрягу“ на местности», — пишет телеграм-канал «Криминалитет».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули активно осваивает современные технологии и добрался до криптовалюты. Первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал на странице в «Фейсбук» о том, что Гули организовывает похищения людей на Украине, а в качестве выкупа требует криптовалюту.

«Буквально сразу после его освобождения на территории нашего государства начались похищения бизнесменов и их родственников разных национальностей: азербайджанцев, армян, украинцев. Это очень современный преступник: живые деньги ему не нужны, выкуп он берет биткоинами», — пишет Вячеслав Аброськин.

Так, перед Новым годом в Киеве прямо у подъезда жилого дома были похищены два двоюродных брата, отец одного из них — известный в Армении бизнесмен. За освобождение обоих похитители потребовали 5 миллионов долларов биткоинами. Всего в 2017 году в полиции было зарегистрировано 507 случаев похищения людей. В четырех случаях похитители требовали выкуп в криптовалюте — два в Киеве, в Виннице, в Одессе. По данным украинской полиции, за многими случаями похищения людей стоит Гули, а там, где требовали выкуп в биткоинах — исключительно его работа.

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