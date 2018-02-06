В последние дни на Баиловском склоне вблизи телебашни в динамике оползня серьезных изменений не произошло.

Об этом во вторник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки при министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана Рафиг Гасанов.

По его словам, в последние дни осадков нет, и ситуация на территории остается стабильной.

«Хотя и не наблюдалось каких-либо изменений на установленных для мониторинга вблизи телебашни маяках, процесс продолжается. И поэтому нельзя однозначно говорить, что оползневый процесс здесь остановился. От влияния техногенных и природных факторов оползень вновь может активизироваться», — сказал Гасанов.

Гасанов также сказал, что в настоящее время на территории не ведутся какие-либо укрепительные работы.

Он добавил, что продолжаются оползневые процессы на оползневом участке на Зыхе в Хатаинском районе Баку, на территории оползней, обвалов, просадки грунта в поселке Нюбар Абшеронского района (жилой массив под названием «Ат Йалы»), на территории под названием «пиявковое озеро» в поселке Масазыр. В связи с сезоном наблюдается повышение уровня грунтовых вод вдоль улицы Мелика Асланова в Бинагадинском районе Баку, на некоторых территориях вдоль улицы Низами в поселке Маштага Сабунчинского района, в поселке Савалан, в «городке Шуша» в поселке Ени Рамана и вдоль улицы Мирзы Ибрагимова в поселке Масазыр Абшеронского района.