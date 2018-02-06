Центризбирком Азербайджана на заседании во вторник утвердил проведение 11 апреля внеочередных президентских выборов в республике, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Данное решение было принято на основании распоряжения президента Ильхама Алиева, подписанного 5 февраля.

«На 11 апреля назначаются датой проведения внеочередных президентских выборов», — заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

На заседании также были утверждены календарный план, создание при Центризбиркоме экспертной группы по расследованию фактов нарушения избирательных прав граждан, а также рабочей группы в связи с проведением внеочередных президентских выборов.