Частная американская компания SpaceX выложила в сеть анимацию старта сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На ролике показано отсоединение боковых ускорителей и центрального блока носителя, а также подлет Tesla Roadster, личного автомобиля Илона Маска, к Марсу, сообщает Lenta.

Стартовое окно для пуска Falcon Heavy откроется 6 февраля 2018 года в 22:30 по бакинскому времени и закроется в 01:30 7 февраля.

«Когда ракета-носитель Falcon Heavy стартует, она будет в два раза мощнее, чем находящиеся в эксплуатации ракеты. Она будет способна доставить на орбиту почти 64 тонны, то есть больше, чем масса заправленного топливом авиалайнера Boeing 737 с пассажирами, экипажем и багажом на борту. Это более чем в два раза превышает возможности ближайшего конкурента — ракеты-носителя Delta 4, — а по стоимости этот старт обойдется втрое дешевле», — говорится в видеоролике.