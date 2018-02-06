Главный врач Кочевской районной больницы Пермского края, в которой, по словам уполномоченного по правам человека в регионе Павла Микова, медицинские документы лежали в туалете, уволена. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе краевого минздрава.

«Министерством здравоохранения края была проведена внутренняя проверка по факту выявленных нарушений в Кочевской центральной районной больнице. По результатам проверки главный врач освобождена от занимаемого поста в связи с невыполнением обязанностей», — говорится в сообщении.

Ранее, 31 января, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков проводил личный прием граждан в Кочевском районе и посещал районную больницу. В ходе посещения омбудсмен выявил ряд нарушений, в том числе тот факт, что «в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов».

«Тут же позвонил министру здравоохранения края Дмитрию Матвееву для незамедлительного направления в Кочевскую ЦРБ сотрудников для проверки и принятия мер к устранению выявленных нарушений. Ситуацию взял на контроль. В феврале планирую выехать вновь в ЦРБ Кочево», — сообщил Миков.

По его словам, помимо этого в Кочевской больнице были выявлены и другие нарушения. «Женщину с тяжелейшей травмой головы оставили дома, не госпитализировали, только через сутки по настоянию мужа, привезшего ее в больницу, провели обследование и срочно начали лечение. 65-летней женщине отказали в стационарном лечении, направив на дневной стационар, сославшись на отсутствие свободных коек в больнице, однако при моем посещении в терапевтическом отделении насчитал минимум четыре свободных койки», — отметил Миков.