Турция выразила недовольство Ватикану по поводу претензий армян в связи с событиями 1915 года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги визита в Ватикан, сообщает Тренд.

По словам Эрдогана, Папа Франциск выслушал его высказывания.

«Папа Франциск солидарен с Турцией по поводе т.н «геноцида армян», — сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее власти Турции неоднократно делали жесты доброй воли в отношении Армении. В их числе можно назвать обращение 24 апреля 2014 года к армянскому народу нынешнего президента Турции Эрдогана, бывшего тогда премьером страны. Эрдоган заявил, что события 1915 года были тяжелым периодом не только для армян, но и арабов, курдов и представителей других национальностей, проживавших в Турции.