Задержания членов правительства Дагестана нельзя назвать политическим кризисом.

Как сообщает «РИА Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов», — отметил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это «не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа». Она идет во многих регионах.

Песков подтвердил, что Путину докладывают о ходе расследования.

Отметим, в январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превышает 95 миллионов рублей.

У всех четырех чиновников прошли обыски. Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Следствие обратилось с ходатайством об их аресте. Позднее суд арестовал Шахова до 5 апреля, дела остальных задержанных еще не рассматривали. Сам чиновник виновным себя не считает.