Операция турецкой армии против сил курдских вооруженных формирований на севере Сирии будет продолжена на территории сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое заявление Эрдоган сделал во время выступления в Анкаре.

«Проводимые в Африне операции продолжатся в Идлибе», — объявил президент.

По словам Эрдогана, у Турции «нет никаких проблем с курдами на юге».

«У нас проблемы с террористическими организациями, и они хорошо известны — «Силы народной самообороны» (YPG), «Демократический союз» (PYD), Рабочая партия Курдистана (РПК), «Исламское государство»», — приводит слова президента турецкий телеканал Haberturk.