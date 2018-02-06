«Количество правил в проекте орфографического словаря может увеличиться».

Как сообщает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник мониторингового отдела Института языкознания имени Насими НАНА, член рабочей группы по орфографическому словарю Шахлар Мамедов на мероприятии по обсуждению проекта орфографического словаря Общественного объединения «Ассоциация азербайджанского языка».

Он отметил, что проект орфографического словаря после представления общественности вызвал широкие обсуждения: «Члены рабочей группы объективно относятся ко всем предложениям, независимо от позиции предлагающих. Все предложения будут паспортизованы. Среди предложений есть очень ценные. Над ними работают, возможно, количество предложений в проекте увеличится. Количество правил может вырасти до 80. Рабочая группа серьезно работает над проектом. Все написанное рассматривается по отдельности».

Член рабочей группы отметил, что орфография не состоит из одних аффиксов и символов: «Орфография проблема не языка, а языкознания. Обсуждение языка и обсуждение правил — разные вещи. Поэтому есть нужда в экспертном мнении. Для нас вопрос языка важнее всего».