Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери связал рост террористической активности в Афганистане с переброской США боевиков, в том числе «Исламского государства», в эту страну.

«Когда американцы осознали, что в Ираке и Сирии ДАИШ и организованные террористические группировки потеряли захваченные ранее территории, то перевезли их различными путями в Афганистан, и мы являемся свидетелями взрывов, террора и новых преступлений в Афганистане», — приводит РИА Новости слова Бакери.

Глава генштаба Ирана также отметил, что «коварный замысел американцев» получает в данный момент развитие, чему народу Афганистана предстоит противостоять.

Ту же уверенность в конце января выразил бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, заявивший, что «западные силы» после поражения «Исламского государства» в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.