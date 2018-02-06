«В комиссию имен и фамилий Комиссии по терминологии при Кабинете министров поступают обращения назвать своих детей именами, которые не соответствуют нашему языку».

Об этом АПА сказала заместитель председателя Комиссии по терминологии при Кабинете министров Саялы Садыгова.

С.Садыгова отметила, что центром «ASAN xidmət» поступили обращения в связи с именами «Аренда» и «Тойбей», которые не соответствуют азербайджанскому языку: «Родителям не дали разрешение назвать новорожденных данными именами. Кроме того, есть родители, которые настаивают на том, чтобы назвать своих детей именами «Али» и «Усуб» («Ali» и «Usub» вместо «Əli» и «Yusif»). Однако правильное написание данных имен «Али» и «Юсиф» («Əli» и «Yusif»). Наши граждане должны знать об этом».

Заместитель председателя Комиссии по терминологии сказала, что в последнее время родители преимущественно дают мальчикам религиозные имена. Саялы Садыгова отметила, что увеличилось число обращений в связи с именами «Убейд» и «Увейс» («Übeyd» и «Üveys»): «На днях к нам поступили обращения в связи с именами «Мусаб» и «Уналп». «Уналп» очень интересное имя. Это имя означает «голос храбреца». Имена «Унал», «Туган» и «Тугай» уже приняты».