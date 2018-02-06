Международные командно-штабные учения Saber Guardian не пройдут в Армении. Также вооруженные силы Армении не будут в них вовлечены. Об этом в беседе с сайтом Razm.info сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

О проведении учений сообщал сайт верховного главнокомандования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE NATO). Проведение учений было запланировано с 14 по 25 мая, было указано в списке учений от 29 января.

Учения Saber Guardian проводится ежегодно с 2013 года. В прошлом году учения прошли одновременно в Болгарии, Румынии и Венгрии. Учения Saber Guardian входят в цикл учений, которые проводят страны НАТО по всему региону Черного моря.