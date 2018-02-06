Минобороны России попросило Турцию помочь забрать у террористов обломки штурмовика Су-25, сбитого 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули особую важность получения остатков двигателей со следами ракеты, которой был сбит штурмовик. Это нужно для точной идентификации переносного зенитного ракетного комплекса, который использовали боевики, а также установления места, в котором его произвели и каналов поставки ПЗРК в Сирию.

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу представил пилота сбитого штурмовика майора Романа Филипова к званию Героя России посмертно.