В одной из школ турецкой провинции Измир произошел взрыв, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Пострадали пять человек, в том числе школьники.
Причиной взрыва является утечка газа в котельной школы.
Пострадавшие госпитализированы.
В одной из школ турецкой провинции Измир произошел взрыв, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Пострадали пять человек, в том числе школьники.
Причиной взрыва является утечка газа в котельной школы.
Пострадавшие госпитализированы.
Дата: 2018/02/06 14:22
Раздел: Мир
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