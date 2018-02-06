На сегодняшнем заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса состоялось обсуждение ежегодного отчета в связи с деятельностью Центра по работе с муниципалитетами Минюста.

Как передает АПА, заместитель министра юстиции Вилаят Захиров на заседании заявил, что в целом 2017 год был успешным для деятельности муниципалитетов. Замминистра отметил, что 65 тысяч поступивших муниципальных актов были проверены на соответствие законодательству, некоторые были возвращены обратно: «Было принято решение о ликвидации или изменении 1979 актов, в результате были приняты 74 из них, а 714 изменены. Обсуждение оставшихся актов продолжается».

Заместитель министра заявил о выявлении серьезных правонарушений в деятельности некоторых муниципалитетов и добавил, что в правоохранительные органы направлены соответствующие документы о принятии мер по 24 фактам:

«По 15 фактам уже возбуждены уголовные дела».

Факты нарушения земельного законодательства в 2017 году сократились относительно 2016 года втрое.

В прошлом году в Центр по работе с муниципалитетами при министерстве юстиции поступило около 65 тысяч муниципальных актов. Каждый муниципальный акт прошел юридическую экспертизу, муниципалитетам были даны предложения для изменения или отмены 1 979 актов. Из-за несоответствия законодательству 741 акт был аннулирован, 714 — изменены.

Об этом заместитель министра юстиции Вилаят Захиров сказал в ходе ежегодного доклада Центра по работе с муниципалитетами при министерстве — органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Он отметил, что в 2017 году были выявлены факты незаконного предоставления в пользование 2 636 га земельных участков: «Проведена работа по возвращению этих земельных участков муниципалитетам. В прошлом году факты нарушения земельного законодательства, по сравнению с предыдущим годом, сократилась более чем в 3 раза».

Замминистра отметил, что в деятельности некоторых муниципалитетов были выявлены очень серьезные нарушения закона: «Таких фактов было 24. Для дачи правовой оценки они были направлены в прокуратуру и соответствующие правоохранительные органы. Такие серьезные факты нарушений были выявлены в муниципалитете села Аркипара Тертерского района, Ени Хаят Шамкирского района, села Кочесаскер Агстафинского района, Гаргалык Масаллинского района, Гарадаглы Бардинского района, в Зардабском районе и других муниципалитетах. По данным фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены расследования и по 15 фактам возбуждено уголовное дело».

В.Захиров отметил, что в прошлом году в 3 случаях связанных с муниципалитетами были направлены обращения в суды: «По сравнению с 2016 годом это в 7 раз меньше».