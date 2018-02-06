Покупатели и трейдеры в ЕС заявили о резком падении качества российской нефти сорта Urals. Об этом заявил сразу восемь источников на энергетическом рынке агентству Reuters. По их данным, экспортная марка для европейских потребителей, которая качается по трубопроводу «Дружба» и отгружается танкерами через порты Балтийского и Черного морей, регулярно выходит за пределы ГОСТа.

Как передает Newsader, главной проблемой оказался рост серы в нефти, которую Россия поставляет на НПЗ в Германии, Чехии, Словакии и Венгрии. Согласно нормативу, оно не должно превышать 1,8%, но показатель «зашкаливает, и это становится систематическим», утверждает один из источников Reuters.

Согласно материалам измерительных станций, предоставленных тремя европейскими компаниями, по северной ветке «Дружбы» Россия продавала нефть, в которой было до 1,81-1,85% серы — на 0,15 процентного пункта выше, чем в среднем за прошлый год.

В морских поставках Urals содержание серы остается в норме, но зашкаливает плотность. В партиях, проданных из порта Новороссийска, этот показатель достигал 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия, хотя по ГОСТу верхняя планка — 873,5.

«Нефтяники сами в шоке. С точки зрения потребителя встал вопрос — это вопрос количества или вопрос цены», — жалуется трейдер на рынке Urals, отмечая, что «перерабатывать такое мы тоже не сможем».

По словам другого собеседника — трейдера в европейской компании, — теперь остается лишь один вариант — «снизить закупки Urals» и «наладить поставки легких сортов для смешения».

Другие переработчики в Европе говорят, что проблема известна давно, хотя и не стояла столь остро.

В свою очередь вице-президент польской PKN Orlen Кочальский предупредил, что концерн потребует снижения цены на Urals в случае стабильного ухудшения качества сырья.

Как объяснил Reuters источник в российской нефтяной отрасли, исправить ситуацию мог бы ввод новых месторождений в Восточной Сибири, но его пришлось отложить из-за сделки со странами ОПЕК, в рамках которой Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнями октября 2016 года.

Представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заверил, что содержание серы и плотность нефти не выходят за пределы нормативов, и подчеркнул, что жалоб от конечных потребителей пока не поступало. В то же время компания предупреждала потребителей об изменении физических параметров сырья.

Между тем, цены на нефть падают третий день подряд на фоне данных из США, показавших продолжающийся рост объемов бурения на сланцевых месторождениях. Сегодня утром по мск цена нефти Brent ушла ниже 67 долларов за баррель.