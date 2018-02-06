Несколько чиновников пытались покинуть территорию России и уехать из Махачкалы в Азербайджан.

Как передает Minval.az со ссылкой на агентство «Регион онлайн», чиновники уехали в Ставрополь, но оттуда их вернули в Дагестан. Теперь им временно нельзя покидать пределы республики.

— Подтверждается информация о запрете на неопределенное время для госслужащих в Дагестане покидать республику, — рассказывают местные СМИ о ситуации в Махачкале.

5 февраля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) против высокопоставленных членов правительства Дагестана. У исполнявшего с октября 2017 года обязанности премьер-министра республики Абдусамада Гамидова были найдены «золотой пистолет ТТ», «Беретту» и пистолет Макарова, два автомата Калашникова, а также патроны. Кроме него задержаны были двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. Их подозревают в воровстве бюджетных денег, предназначавшихся на социальные программы в республике.