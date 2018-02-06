Сегодня совершивший визит в регион для проведения мониторинга личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик посетил ИВ Тертерского района.

Как передает АПА, глава ИВ района Мустегим Мамедов принял представителя ОБСЕ. На встрече с А. Каспшиком М.Мамедов проинформировал его о сложностях, с которыми сталкиваются жители населенных пунктов рядом с линией фронта. Было сообщено, что с момента последнего мониторинга – 8 ноября 2017 года до сегодняшнего дня ВС Армении нарушили режим прекращения огня 481 раз. Армяне подвергают обстрелу села, где проживает мирное население, из тяжелой артиллерии. Занятые в хозяйстве сельчане неоднократно подвергались обстрелу армянских военных.

Глава ИВ района рассказал о том, что жизнь мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне, всегда находится под угрозой.

После встречи А. Каспшик отправился на линию соприкосновения войск для проведения мониторинга.

Отметим, сегодня делегация во главе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ согласно мандату проводит очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и находящейся под контролем вооруженных сил Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнен Йович и Мартин Шустер.