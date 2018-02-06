Азербайджанский город Габала избран туристической столицей исламского мира на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальной странице в Twitter Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Тренд, по итогам состоявшейся сегодня десятой конференции министров туризма стран-членов ОИС туристическими столицами исламского мира объявлены два города — Дакка (Бангладеш) и Габала (Азербайджан) на 2019 и 2020 годы соответственно.

Кроме того, как сообщалось ранее, в одном из городов, выбранных туристической столицей исламского мира, будет организована Исламская торговая ярмарка.

Отметим, что в 2016 году туристической столицей исламского мира стал город Конья, в 2017 году — Медина, а в 2018 году – Тебриз.