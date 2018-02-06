Новая beauty-работа азербайджанского стилиста Анара Агакишиева в рамках проекта «Before/after», до слез растрогала пользователей соцсетей. Об этой работе писали многие иностранные СМИ.

Героиней beauty-преображения стала азербайджанка с лицом, пострадавшим от сильных ожогов. Ей впервые в жизни сделали макияж, и женщина, увидев свой новый образ, расплакалась.

По словам мастера преображения Анара Агакишиева, это была его самая тяжелая и самая трогательная работа за 18-летнюю практику. С этой девушкой произошло несчастье, когда ей было всего 11 лет, и она никогда не делала себе макияж. Анар преображал девушку при закрытом зеркале, и когда она увидела себя в новом образе, то была очень сильно растрогана, ее глаза наполнились слезами.

— Я очень рад, что смог так ее обрадовать. Давайте делать друг другу только приятное! — написал под роликом в Instagram А. Агакишиев.

Отметим, что количество просмотров этого ролика на данный момент превысило 3,4 млн и с каждым днем их становится все больше.

Комментарии оставляли разные люди и даже Пэрис Хилтон — американская актриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер, бывшая наследница крупнейшей в мире сети отелей «Hilton» написала, что этот видеоролик заставил ее расплакаться.

«Она — прекрасна», — пишет Пэрис Хилтон в комментарии под видео на странице А.Агакишиева.

Я.М.