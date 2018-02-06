Выяснилось, что азербайджанец, объявленный правоохранительными органами России в международный розыск, убит в Ираке. Об этом АПА сообщили близкие объявленного в розыск по линии Интерпола Анара Мурадлы.

По их словам, А.Мурадлы проживал в России. Несколько лет назад, вступив в ряды радикальной религиозной группировки, он принимал участие в боях в Сирии.

Некоторое время в составе ИГ он принимал участие в боях в Ракке, затем в Мосуле. А.Мурадлы был убит в результате ударов с воздуха, которые нанесли правительственные силы Ирака.

По словам близких Мурадлы, он уехал в Сирию вместе с семьей. О гибели азербайджанца сообщила его супруга.

Отметим, правоохранительные органы России объявили уроженца Загатальского района Мурадлы Анара Ильхам оглу (1991 г.р.) в розыск по линии Интерпола. Он обвинялся в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований.