Оппозиционный Национальный совет (Нацсовет) принял решение бойкотировать внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые назначены на 11 апреля. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал председатель организации Джамиль Гасанлы.

Лидер ПНФА Али Керимли также заявил, что оппозиция отказывается от участия в выборах и анонсировал акции протеста с призывами бойкотировать предстоящие выборы.

Оппозиционное движение REAL выступило с заявлением, что не будет признавать выборы без участия их лидера Ильгара Мамедова и будет использовать право призывать граждан не участвовать в них, отмечает издание Haqqin.

Башган партии «Мусават» Ариф Гаджилы не стал столь категоричным и заявил, что его партия в ближайшее время проведет внеочередной съезд, на котором будет дана оценка происходящим событиям и обсуждены вопросы участия в предстоящих выборах.