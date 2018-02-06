Еще один турецкий военнослужащий погиб в Сирии, где проходит операция ВС республики «Оливковая ветвь».

Об этом сообщил Генштаб ВС Турции, передает ТАСС.

«В результате нападения террористов на наблюдательный пункт номер шесть в провинции Идлиб погиб один наш брат по оружию, пять получили ранения, также пострадало одно гражданское лицо. Сразу после атаки по району, откуда велась стрельба, был нанесен удар имеющимися средствами», — говорится в заявлении. Генштаб отмечает, что обстрел наблюдательного пункта велся ракетами и минометными снарядами.