«В последующие два дня на территории Азербайджана ожидается стабильная погода».

Об этом сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она сообщил, что наблюдаемый сегодня сильный северо-западный ветер к вечеру постепенно стабилизируется: «В последующие два дня на территории страны ожидается умеренный северный ветер».

Г.Мамедова сообщила, что 7-8 февраля на территории страны погода ожидается умеренная, в течение дня в основном без осадков: «В столице температура воздуха составит 8-11, в районах центрально Арана 11-16, в горных районах 8-13 градусов тепла».