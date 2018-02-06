Турецким мусульманам не рекомендуется использовать левую руку для приема пищи и питья. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции, передает Lenta.ru.

В ней указывается, что пророк Мухаммед, устанавливая общие принципы в отношении принятия пищи, «не считал использование левой руки приятным». «Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой», — говорится в фетве.

Родителям-мусульманам посоветовали учить этому детей с раннего возраста. Отмечается, что использовать левую руку для еды и питья допустимо лишь в том случае, если у человека есть физические недостатки.

В конце декабря прошлого года диянет издал религиозный указ о разводе. Согласно документу супруг, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.