Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России.

Как передает «Корреспондент», об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в Москве 31 марта 2017 года», — говорится в документе.

Теперь жители этого сепаратистского региона смогут служить в российской армии.

«Под вхождением этих подразделений в состав вооруженных сил РФ понимается прием граждан республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке», — отмечается в пояснительной записке.