В китайском городе Чэньчжоу строитель, оступившись, упал с двухметровой высоты на торчавший внизу ржавый железный прут, использовавшийся для укрепления бетона. Стержень длиной 80 сантиметров прошел через ягодицу и проник в грудную клетку мужчины. Как сообщает газета The Sun, непосредственно внутри тела оказалось около 60 сантиметров прута. Вызванные на место происшествия пожарные отрезали прут от основания, а «скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где врачи провели пациенту шестичасовую операцию.

Чудом выживший 64-летний мужчина находится теперь в критическом, но стабильном состоянии. Врачи говорят, что металлический прут причинил множественные повреждения внутренних органов — в том числе одного из легких.