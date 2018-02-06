Дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп возглавит делегацию США на зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой.

Иванка Трамп также намерена присутствовать на некоторых состязаниях, в которых будут участвовать спортсмены из США.

Как ранее заявила пресс-служба Белого дома, на церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.

Отметим, что зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.