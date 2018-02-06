Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны демократов в конце ежегодного обращения лидера к конгрессу выглядело «совсем не по-американски» и даже походило на «предательство».

«Я даже не хотел смотреть на эту сторону во время выступления, потому что от неё, честно говоря, исходила плохая энергетика… даже в ответ на хорошие, очень хорошие новости они были будто глухими — это не по-американски. Кто-то сказал, что это предательство — почему бы и нет? Можем ли мы назвать это предательством? А почему нет? Они явно не очень-то любят нашу страну. Это очень грустно», — заявил Трамп, его выступление транслировал NBC.