Внесены изменения в «Правила санитарной охраны территорий Азербайджанской Республики».
Об этом говорится в решении Кабинета Министров.
Согласно изменениям, проверка продуктов питания, завезенных в страну через государственные контрольно-пропускные пункты, наравне с таможенными органами будет осуществляться также Агентством по безопасности пищевых продуктов.
Кроме того, сертификаты для экспорта пищевых продуктов в страны Европейского Союза будет уже выдавать не Минэкономики, а Агенство по безопасности пищевых продуктов.
Согласно поправке в «Положение о правилах по государственному контроль за качеством и безопасностью зерновых продуктов», осуществление государственного контроля за качеством и безопасностью над зерновыми продуктами также будет передано от Министерства Экономики к Агентству.