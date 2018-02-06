Кроме того, сертификаты для экспорта пищевых продуктов в страны Европейского Союза будет уже выдавать не Минэкономики, а Агенство по безопасности пищевых продуктов.

Согласно поправке в «Положение о правилах по государственному контроль за качеством и безопасностью зерновых продуктов», осуществление государственного контроля за качеством и безопасностью над зерновыми продуктами также будет передано от Министерства Экономики к Агентству.