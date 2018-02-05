В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь посольством нашей страны в Минске намечается проведение ряда мероприятий.

Организацией торжественного мероприятия, посвященного 135-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида, дан старт проведению этих мероприятий. Об этом пишет АЗЕРТАДЖ.

На юбилейном вечере присутствовали председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, находящаяся с визитом в Беларуси делегация Азербайджанского университета языков, которую возглавил ректор университета, член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана Кямал Абдуллаев, переводчица стихов азербайджанских поэтов, в том числе Лейлы Алиевой, на белорусский язык Татьяна Сивец, бывший посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич, послы Китая, Турции, Кыргызстана, Туркменистана и Молдовы, аккредитованные в Беларуси, глава представительства Международной организации по миграции, представители Министерства культуры Республики Беларусь и местных средств массовой информации.

Перед началом мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским университетом языков и Минским государственным лингвистическим университетом.

Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов выступил с докладом, посвященным творчеству, жизни и философским взглядам Гусейна Джавида. Он особо отметил, что Гусейн Джавид, который в своем творчестве взывал к любви, красоте и духовной чистоте, оставил глубокий след в формировании национального образа мышления. Посол сказал, что Гусейн Джавид в своем творчестве затрагивал не только вопросы мусульманского мира, но и общечеловеческие вопросы, смог раскрыть глубину мудрого Востока. Было отмечено, что еще в 1982 году общенациональный лидер Гейдар Алиев добился переноса могилы поэта из Сибири в Нахчыван, продемонстрировав тем самым глубокое уважение и почтение к национальной истории и культуре. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, оставаясь верным национальным традициям и ценностям, принял решение о праздновании 135-летнего юбилея Гусейна Джавида на государственном уровне.

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец в своем выступлении отметил приверженность азербайджанского народа идеям интернационализма и общечеловеческим ценностям, затронул аспекты философского творчества Гусейна Джавида.

Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдуллаев подчеркнул, что в творчестве Гусейна Джавида нашли отражение такие духовные ценности азербайджанского народа, как толерантность и мультикультурализм.

Белорусская поэтесса Татьяна Сивец прочитала свои новые переводы стихов Гусейна Джавида.

Бывший посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич отметил, что годы работы в Азербайджане для него незабываемы. Он также выразил любовь к азербайджанской культуре и искусству.

Далее в исполнении сотрудников посольства, членов азербайджанской диаспоры и студентов Минского государственного лингвистического университета прозвучали стихи Гусейна Джавида на русском языке.

Азербайджанская студентка Минского государственного лингвистического университета Ламия Алибабаева исполнила песню «Сары гялин», после чего танцевальный коллектив с одноименным названием исполнил танец «Азербайджан маралы».

Мероприятие было широко освещено в белорусской прессе.

В перспективе в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь посольство нашей страны в Минске планирует проведение концерта, посвященного 100-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Кара Караева, а также мероприятий, связанных с праздником Новруз. Также планируется выпуск памятной монеты и почтовой марки.