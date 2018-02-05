Митинг-шествие против подорожания, организованный парламентской фракцией «Елк», прошел в Ереване.

Как сообщает издание «Новости-Армения», митинг стартовал на площади Азнавура, где выступили депутаты оппозиционного блока «Елк» Артак Зейналян, Мане Тандилян, Эдмон Марукян, Арам Саркисян и Никол Пашинян.

В частности, Саркисян заявил, что причиной подорожаний является коррупция и отметил, что власти не в силах с ней бороться.

«Власти не будут рубить сук, на котором сидят. А это означает, что подорожания продолжатся», — заявил Саркисян.

В свою очередь, Эдмон Марукян раскритиковал организованные властью парламентские слушания на тему подорожаний.

«Слушания якобы были организованы для смягчения ситуации, но стали издевательством», — заявил Марукян.

В конце митинга, по окончании шествия, выступил Никол Пашинян, который заявил, что оппозиционный блок с завтрашнего дня инициирует сбор подписей в Национальном Собрании для проведения внеочередного заседания парламента по поводу подорожаний.

«У нас выработан четкий план действий, которые поочередно претворяются в жизнь, в том числе разработан проект налоговых реформ. Мы завтра инициируем сбор подписей по созыву внеочередного заседания НС, в повестке которого будет внесение изменений в Налоговый кодекс Армении», — заявил Пашинян.

Это был уже второй митинг-шествие оппозиционного блока за последние несколько недель. Первый состоялся 19 января.