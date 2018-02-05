Способность принимать нестандартные решения всегда была и остается отличительной особенностью деятельных и волевых людей. В политике это качество всегда в цене, и непременно превращается в важную составляющую, которая выявляет способность дееспособных сил реагировать на неожиданно возникшую обстановку, сообразно оценивать возможности для реализации задумок.

Решение Ильхама Алиева о проведении досрочных президентских выборов в апреле, став неожиданностью, выявляет наличие у страны надежного запаса прочности в такой важной номинации, как внутренняя стабильность. Этот запас, собственно, и позволяет лидеру страны, отталкиваясь от своих полномочий, маневрировать в пользу извлечения новых преференций.

Можно не сомневаться, что концептуальных изменений в программе развития страны не последует. Страна надежно поставлена на рельсы устойчивости и мерно движется вперед. Могут поменяться лишь тактические и технические составляющие реализуемых планов.

Такое свойственно странам, идущим своим путем и рационально распределяющим ресурсный потенциал в пространстве и во времени.

Азербайджан, которому авторитетные рейтинговые агентства, ведущие эксперты Давосского Всемирного экономического форума прочат гарантированную защиту от потрясений и скачков в свете еще продолжающегося глобального кризиса, как видится, располагает надежной базой для перегруппировки собственных сил.

Зарубежные круги успели дать реакцию на последнюю инициативу президента Ильхама Алиева, и собирательная тональность оценок и выводов позитивна, и подчеркивает прагматичную сущность решения. Раз глава государства делает шаг навстречу перспективе, значит, это чрезвычайно важно для интересов страны.

Отличительная особенность алиевского стиля в том и заключена, что ее носитель, действуя на опережение, создает благоприятную режимность, которая отвечает возрастающим возможностям и ожиданиям. В любом случае можно не сомневаться, что инициатива президента обладает многоцелевой особенностью, и со временем тонкие расчеты и идеи раскроются перед обществом в многогранной функциональности.

Однако в многоголосице мнений и отзывов снова не обошлось без фальшивых нот. И, как всегда, они снова отличились авторы вздорных предположений из Армении, где собрание неудачников всегда торопится представить азербайджанские реалии в перевернутом виде.

Так, горе-прорицатели стали успокаивать соплеменников, дескать, Ильхама Алиева вынудили на неординарное решение несносные условия страны. По их разумению, настроения у азербайджанского политического руководства сродни паническим. Однако здравая логика диктует обратное. Только уверенный в себе, в своих действиях руководитель, да еще и владеющий ситуацией, в целях придания процессам большей динамики, может пойти на такой шаг. Ильхам Алиев показывает, что умеет предвидеть надвигающееся, может играть на опережение, потому не боится смелых решений.

Если политическая элита Армении приняла за святое правило тянуть с принятием судьбоносных решений, все оттягивать и откладывать, вместо ясной позиции излагать нелепицу, то азербайджанский истеблишмент всегда конкретен, разборчив и решителен. К тому же, новое решение президента – это еще и сигнал предупреждения Армении относительно ее обязательств по разблокированию карабахской дилеммы.

Увы, в этой системе координат укоренилась нежелательная тенденция, согласно которой выборные кампании в конфликтующих странах, а также государствах, что посредничают, непременно выступают в роли факторов, тормозящих переговорный процесс. С проведением досрочных президентских выборов в Азербайджане, наконец-то, будет достигнута синхронизация выборно-переходных семестров. Россия же, как ключевой игрок тройки сопредседателей, тоже окажется в более выгодной ситуации и не будет завязана в своей выборной кампании, что позволит ей активно простимулировать переговорный процесс.

На сегодня все разумные сроки ожиданий вышли по вине Еревана, и далее не имеет смысла затягивать процесс. Тем более, страна-агрессор за предыдущие годы итак успела навредить важному процессу классическим ничегонеделанием.

Снятие еще одного, пожалуй, важного барьера с миротворческого пути только послужит общей выгоде, и с этим трудно не соглашаться.

В профессиональной политике наиболее удачливые персоны всегда нацелены на то, чтобы поскорее подобраться к наиболее трудным и вязким вопросам повестки, прекрасно осознавая, что их решение в лучшем случае терпит отлагательства, но никак не отмены. В инициативе президента Ильхама Алиева четко прослеживается желание придать импульс еще и своей команде, чтобы на новом реформенном этапе динамика действия повсеместно оказалась бы сообразной ожиданиям. Глава государства в данном случае выступил мотиватором в закладке нового начала, за стартовой полосой которого последует еще один этап инноваций и реформ. Трудно не согласиться с тем, что это строго соответствует здравой логике.

Тофик Аббасов

Minval.az