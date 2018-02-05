Жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева начала изготавливать мыло в форме бюста президента России Владимира Путина, сообщает НГС.НОВОСТИ.

Девушка уже сделала первую партию коллекции. По словам Водостоевой, мыло сделано из натуральных ингредиентов и доступно в пяти видах: черносмородиновое, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное.

«Для себя я занимаюсь керамикой, но это очень трудоёмкое занятие, чтобы показывать и продавать изделия, нужна своя мастерская, гончарный круг, а делиться творчеством хочется. Начать варить мыло несложно, несколько месяцев я делала мыло для себя с разными свойствами и ароматами. Хобби быстро приедаются, я решила заострить внимание на персоне, которая никого не оставит равнодушной, и начала с Путина», — рассказала Водостоева.

Девушка планирует расширять коллекцию. Например, она хочет сделать «рок-Путина» — мыло в форме бюста президента, предназначенное для «подростающего поколения».

«В составе: эфирное масло чайного дерева для антибактериального эффекта, угольный порошок, спирулина для насыщения кожи питательными веществами и жирные масла для увлажнения. Такое мыло очень хорошо залечивает ранки и прыщики», — добавила Водостоева.