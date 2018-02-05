Британский аналитический центр The Legatum Institute в понедельник, 5 февраля, опубликовал ежегодный рейтинг The Legatum Prosperity Index (индекс процветания).

Азербайджан в данном рейтинге занял 106-е место.

Государства расположены в рейтинге на основе результатов опросов их граждан относительно состояния девяти критериев: качество экономики, деловая среда, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личная свобода, социальный капитал и окружающая среда.

Россия получила в рейтинге 101-е место, опередив Таджикистан, но уступив Индии. Украина занимает 112-ю строчку, опережая Буркина-Фасо и уступая Бангладеш.

Всего в списке 149 стран. Первую десятку рейтинга представляют Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Дания, Канада, Австралия и Великобритания. Замыкают список Бурунди, Ангола, Ирак, Демократическая Республика Конго, Мавритания, Чад, Афганистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Йемен.