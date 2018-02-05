C 6-го по 9-ое февраля делегация Министерства Обороны Королевства Саудовская Аравия будет находиться с визитом в Азербайджане.

Как сообщает МО АР, в рамках визита делегация, во главе с генерал-майором Али бин Ибрагим Феввазом проведет встречи в Министерстве Обороны, а также посетит Военную Академию, Учебно-тренировочный центр и Главный Клинический Госпиталь Вооруженных сил.

В ходе встреч будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, состоится обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе укрепления дружеских связей между армиями обеих стран.