Руководство «Формулы-1» объявило, что начиная с сезона 2018 года, таблички с номерами пилотов на стартовой решётке Гран-при вместо девушек будут держать дети.

«Это станет необыкновенным моментом для этих детей, представьте, стоять рядом со своими героями, элитой элит в автоспорте, наблюдать, как они готовятся к гонке, быть рядом с ними в эти драгоценные минуты перед началом гран-при», — цитирует пресс-служба чемпионата управляющего директора «Формулы-1» Шона Братчеса.

По его словам, это незабываемый опыт «для них и их семей».

«Для них это станет воодушевляющим, чтобы продолжать своё обучение и мечтать в один из дней оказаться там. Это лучший способ вдохновить следующее поколение героев «Формулы-1», — добавил он.

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